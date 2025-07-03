В Перми появился новый трехметровый арт-объект «В Перми счастье есть»

Напомним, весной прошлого года на набережной Камы установили десять скульптурных композиций медведей. Арт-объекты появились на участке от сквера имени Решетникова до Речного вокзала. Эти небольшие скульптуры носят уникальное название, а также отражают достижения и символы Пермского края.