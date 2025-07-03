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В Перми появился новый трехметровый арт-объект «В Перми счастье есть»

Фигуру медведя можно увидеть в парке «Счастье есть».

Источник: Соцсети

На территории парка «Счастье есть» в Кировском районе Перми появился новый арт-объект. Там установили фигуру трехметрового медведя, одетого в сиренево-салатовый костюм с надписью «В Перми счастье есть».

Как сообщается на странице «ПермьПарк» в соцсети «ВКонтакте», арт-объект оформлен в честь празднования Дня молодежи. Новый символ города раскрасил яркими красками известный пермский стрит-арт художник Иван Махомет.

Напомним, весной прошлого года на набережной Камы установили десять скульптурных композиций медведей. Арт-объекты появились на участке от сквера имени Решетникова до Речного вокзала. Эти небольшие скульптуры носят уникальное название, а также отражают достижения и символы Пермского края.