Красноярский художественный музей завершил реставрацию картин купца Гадалова

Реставраторы обновили картины, заменив подрамники, устранив деформации и повреждения холста, а также восстановив утраченные участки краски и укрепив красочный слой. Теперь работы Гадалова вновь доступны для зрителей в залах музея, ранее они хранились в фондах учреждения.