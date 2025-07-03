Красноярский художественный музей завершил реставрацию картин купца Гадалова

Картинам дали вторую жизн.
Красноярский художественный музей объявил о завершении реставрации натюрмортов, созданных Петром Ивановичем Гадаловым — известным купцом и золотопромышленником, который жил в конце XIX — начале XX века и увлекался живописью.
Реставраторы обновили картины, заменив подрамники, устранив деформации и повреждения холста, а также восстановив утраченные участки краски и укрепив красочный слой. Теперь работы Гадалова вновь доступны для зрителей в залах музея, ранее они хранились в фондах учреждения.