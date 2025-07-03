Второй с начала суток аэропорт России ввёл временные ограничения

По словам Кореняко, такие меры были приняты для обеспечения безопасности полётов гражданских судов. Подробности о причинах введения ограничений пока не уточняются.
Ночью 3 июля ВСУ атаковали дронами Липецкую область. Один из вражеских беспилотников упал на жилой дом, в результате чего погибла пенсионерка. Кроме того, БПЛА противника сбивали в Воронежской области.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше