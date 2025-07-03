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Второй с начала суток аэропорт России ввёл временные ограничения

В аэропорту Саратова (Гагарин) ввели временные ограничения на приём и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Источник: Life.ru

По словам Кореняко, такие меры были приняты для обеспечения безопасности полётов гражданских судов. Подробности о причинах введения ограничений пока не уточняются.

Ночью 3 июля ВСУ атаковали дронами Липецкую область. Один из вражеских беспилотников упал на жилой дом, в результате чего погибла пенсионерка. Кроме того, БПЛА противника сбивали в Воронежской области.

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