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Опубликован июльский график доставки пенсий и социальных выплат омичам

Жителей области оповестили, в какие дни им перечислят детские пособия, материнский капитал, а также пенсии и другие государственные выплаты.

Источник: Комсомольская правда

Отделение Социального фонда России по Омской области опубликовало график выплат омичам на июль. Перечисление средств начинается сегодня, 3 июля.

Первыми получат деньги омские семьи с детьми. 3 июля зачислят на счета в банки единое пособие, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, выплаты в связи с рождением первого ребенка.

4 июля произойдет досрочное зачисление на банковские счета омичей ежемесячных выплат из средств материнского капитала.

Деньги в качестве пособий по уходу за детьми до 1,5 лет работающим омичам зачислят на банковские счета в период с 7 по 8 июля.

Пожилые омичи получат пенсию 9, 16, 21 июля. Также в эти дни произойдет зачисление ряда других социальных выплат в банки.

Отделение СФР по Омской области напоминает, что зачисление выплат в банках происходит в течение всего дня. Если средства не поступили утром, нужно дождаться перечисления до конца дня.