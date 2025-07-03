Опубликован июльский график доставки пенсий и социальных выплат омичам

Отделение Социального фонда России по Омской области опубликовало график выплат омичам на июль. Перечисление средств начинается сегодня, 3 июля.
Первыми получат деньги омские семьи с детьми. 3 июля зачислят на счета в банки единое пособие, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, выплаты в связи с рождением первого ребенка.
4 июля произойдет досрочное зачисление на банковские счета омичей ежемесячных выплат из средств материнского капитала.
Деньги в качестве пособий по уходу за детьми до 1,5 лет работающим омичам зачислят на банковские счета в период с 7 по 8 июля.
Пожилые омичи получат пенсию 9, 16, 21 июля. Также в эти дни произойдет зачисление ряда других социальных выплат в банки.
Отделение СФР по Омской области напоминает, что зачисление выплат в банках происходит в течение всего дня. Если средства не поступили утром, нужно дождаться перечисления до конца дня.