Урсуле фон дер Ляйен грозит вотум недоверия: Её судьбу решит Европарламент

Член Европарламента от Румынии Кристиан Терхес ещё в 2022 году заявил, что Урсула фон дер Ляйен не может и дальше занимать свой высокопоставленный пост. Он отметил, что ЕК подписала до ноября 2021 года контракты от имени государств-членов ЕС на сумму 71 миллиард евро на закупку до 4,6 миллиарда доз вакцины против COVID-19. По его словам, председатель Еврокомиссии закупила 10 доз вакцин на каждого гражданина ЕС «на основании контрактов, которые так и не были обнародованы».