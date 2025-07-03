Урсуле фон дер Ляйен грозит вотум недоверия: Её судьбу решит Европарламент

Европарламент на следующей неделе проведет голосование по вопросу доверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Поводом стали обвинения в злоупотреблениях при закупках вакцин против COVID-19. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники.
Как стало известно, председатель Европарламента Роберта Метсола проинформировала лидеров фракций о предстоящем голосовании.
Румынский евродепутат Георге Пиперя, инициатор вотума недоверия, уточнил в соцсети X, что вопрос будет рассмотрен 10 июня. По его данным, под соответствующим предложением подписались 79 парламентариев. Обсуждение документа запланировано на 7 июля.
Ранее KP.RU сообщал, что более 70 депутатов Европарламента поддержали предложение о выдвижении вотума Урсуле фон дер Ляйен. При этом для инициирования необходимо было собрать 72 подписи.
Напомним, в мае этого года Европейский суд постановил, что Еврокомиссия нарушила правила прозрачности, отказавшись обнародовать переписку Урсулы фон дер Ляйен с главой фармацевтического гиганта. Проблема в том, что именно данная переписка привела к заключению контрактов на поставку в Евросоюз вакцин против коронавируса на гигантскую сумму.
Член Европарламента от Румынии Кристиан Терхес ещё в 2022 году заявил, что Урсула фон дер Ляйен не может и дальше занимать свой высокопоставленный пост. Он отметил, что ЕК подписала до ноября 2021 года контракты от имени государств-членов ЕС на сумму 71 миллиард евро на закупку до 4,6 миллиарда доз вакцины против COVID-19. По его словам, председатель Еврокомиссии закупила 10 доз вакцин на каждого гражданина ЕС «на основании контрактов, которые так и не были обнародованы».
Тем временем фон дер Ляйен столкнулась с другим восстанием политических групп в парламенте ЕС. Еврокомиссия пытается отозвать законопроект, направленный на борьбу с гринвошингом (Greenwashing). Он запретит компаниям называть свою продукцию экологичной, если у них не будет достаточных подтверждений этому. Однако решение отозвать этот проект вызвало протесты.