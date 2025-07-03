Топ-5 главных новостей в Молдове 3 июля 2025: Пенсии в Молдове будут начисляться по новым правилам; Молдову ждет резкий рост тарифов на электроэнергию; почему «делом Гуцул» ПАС выжигает левое политическое поле в М

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 3 июля 2025:
1. Новое в начисление пенсий в Молдове: Как теперь будет учитываться трудовой стаж и что делать, чтобы не получать мизерное пособие — полный перечень советов.
2. Жителей Молдовы ждет ценовой шок: Страну ожидает большой рост тарифов на электроэнергию.
3. Прохождение румынско-молдавской границы увеличилось на несколько часов: Румынские пограничники и таможенники специально тянут время из-за сокращения премий — страдают туристы.
4. Аномальная жара в идет Молдову из Европы: Антициклон несет +40 градусов — синоптики призывают соблюдать осторожность.
5. Приговор в отношении башкана Гагаузии: «Судьи должны понимать, что любая власть не вечна, где те судьи, выполнявшие когда-то указания Плахотнюка?».
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Прохождение румынско-молдавской границы увеличилось на несколько часов: Румынские пограничники и таможенники специально тянут время из-за сокращения премий — страдают туристы.
Мера введена в знак протеста против решения правительства Илие Боложана сократить социальные выплаты (далее…).
Приговор в отношении башкана Гагаузии: «Судьи должны понимать, что любая власть не вечна, где те судьи, выполнявшие когда-то указания Плахотнюка?».
3 июля суд должен вынести свой приговор в отношении башкана Гагаузии Евгении Гуцул и бывшего руководителя главного офиса партии «Шор» в Кишиневе Светланы Попан (далее…).
Не проголосуем за Майю Санду, Путин тут же нападет: Почему диаспора голосует на выборах совсем не так, как граждане, оставшиеся жить в Молдове.
Молдавская диаспора на Западе не представляет подлинных реалий, в которых живёт наша страна (далее…).