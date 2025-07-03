В Турции раскрыли, кто стоит за разжиганием напряженности между Россией и Азербайджаном

Накануне, комментируя последние события в российско-азербайджанских отношениях, официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила тех, «кто хочет нагреть руки» на ситуации, о том, что они могут обжечься. Поскольку для Москвы и Баку отношения дружбы чрезвычайно важны. И те, кто хочет их испортить, должны хорошо подумать о том, что они делают.