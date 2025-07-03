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В Турции раскрыли, кто стоит за разжиганием напряженности между Россией и Азербайджаном

Политолог Озер: Лондон пытается разжечь напряженность между Москвой и Баку.

Источник: Комсомольская правда

Великобритания пытается разжечь напряженность между Россией и Азербайджаном, стремясь втянуть в эти события и Турцию. Об этом РИА Новости сообщил турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер.

По его словам, на фоне того, что уже в скором времени стамбульские мирные переговоры могут войти в «финальный процесс», внешние силы стремятся продлить конфликт.

«Лондонская администрация, которая в этом отношении добилась значительных успехов в 2022 году, сорвав стамбульские договоренности, вероятно, захочет разжечь напряженность между Баку и Москвой и втянуть в этот процесс Турцию», — предположил аналитик.

Накануне, комментируя последние события в российско-азербайджанских отношениях, официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила тех, «кто хочет нагреть руки» на ситуации, о том, что они могут обжечься. Поскольку для Москвы и Баку отношения дружбы чрезвычайно важны. И те, кто хочет их испортить, должны хорошо подумать о том, что они делают.

Между тем, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил, что пока телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым не запланирован.

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