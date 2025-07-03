Две пермских пенсионерки отдали мошенникам более миллиона

В Орджоникидзевском и Свердловском районах Перми полиция устанавливает обстоятельства эпизодов мошенничества, от которых пострадали пенсионерки, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В дежурную часть полиции обратилась 89-летняя женщина, проживающая на ул. Холмогорской. Ей сначала позвонил мужчина и сообщил, что нужно сменить номер телефона, позже позвонила женщина и предупредила пермячку, что ранее она разговаривала с мошенниками. В результате всех бесед пенсионерку убедили, что она должна передать через курьера деньги для их проверки. Пермячка, поверив аферистам, отдала 600 тысяч рублей незнакомой ей пожилой гражданке. Через некоторое время женщина осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.
78-летняя жительница Орджоникидзевского района тоже пострадала от телефонных разговоров с аферистами. Под предлогом оформления нового договора по оплате связи, предусматривающего хорошую скидку, пенсионерка дала паспортные данные лжесотруднику компании. Затем пермячке стали звонить якобы из прокуратуры и настойчиво рекомендовать отдать деньги, которые она должна за оформленный на нее мошенниками кредит. Следуя инструкциям звонивших, женщина отдала курьеру 380 тысяч рублей, а позже перевела на указанный ей счет еще 130 тысяч рублей.
Возбуждены уголовные дела по каждому факту мошенничества.