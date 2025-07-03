Опрессовка в Челябинске затягивается до 14 июля для 296 домов и 42 соцучреждений

«Тепловые сети, успешно прошедшие проверку, введены в работу. Сегодня у более 75% отключенных домов и объектов социальной сферы горячее водоснабжение восстановлено. К сожалению, в часть жилых домов северо-запада на данный момент подать ГВС невозможно — там остается большое количество выявленных дефектов, для устранения которых теплоэнергетикам необходимо дополнительное время», — говорят в компании.