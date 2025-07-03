Опрессовка в Челябинске затягивается до 14 июля для 296 домов и 42 соцучреждений

Напомним, второй этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону стартовал 17 июня и должен был завершиться 1 июля.
Под централизованное отключение горячей воды попали 1260 многоквартирных домов и 179 учреждений социальной сферы в пяти районах — Калининском, Курчатовском, Ленинском, Тракторозаводском и Центральном.
«Ограничение горячего водоснабжения в части домов северо-запада продлится до 14 июля включительно. Всего под продление испытаний попало 296 жилых домов и 42 социальных учреждения», — прокомментировали в АО «УСТЭК-Челябинск».
Отмечается, что в результате двухнедельных испытаний специалисты проверили 243 км теплосетей, выявили и устранили более 100 дефектов. Для ремонта и замены «слабых» участков в разных районах города ежедневно задействовано порядка 45 бригад предприятия и семь — подрядчиков.
«Тепловые сети, успешно прошедшие проверку, введены в работу. Сегодня у более 75% отключенных домов и объектов социальной сферы горячее водоснабжение восстановлено. К сожалению, в часть жилых домов северо-запада на данный момент подать ГВС невозможно — там остается большое количество выявленных дефектов, для устранения которых теплоэнергетикам необходимо дополнительное время», — говорят в компании.
В работе у специалистов более 60 выявленных дефектов на сетях. Адреса жилых домов и учреждений, в которых продлен срок испытаний, тут.