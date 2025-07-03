Уже полсотни дней длятся поиски пропавшей 46-летней жительницы Башкирии

В Башкирии разыскивают 46-летнюю Светлану Мирасову. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
Как сообщают волонтеры, женщина больше полутора месяцев назад, 13 мая, ушла из дома в селе Михайловка Абзелиловского района, и ее местонахождение до сих пор неизвестно. Приметы пропавшей: ее рост — 172 сантиметра, у нее худощавое телосложение, темно-каштановые волосы, один глаз зеленого цвета, другой — серого. Была одета в разноцветную кофту в полоску, серые штаны, черные кроссовки или серо-розовые сланцы.
Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.