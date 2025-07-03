Уже полсотни дней длятся поиски пропавшей 46-летней жительницы Башкирии

Как сообщают волонтеры, женщина больше полутора месяцев назад, 13 мая, ушла из дома в селе Михайловка Абзелиловского района, и ее местонахождение до сих пор неизвестно. Приметы пропавшей: ее рост — 172 сантиметра, у нее худощавое телосложение, темно-каштановые волосы, один глаз зеленого цвета, другой — серого. Была одета в разноцветную кофту в полоску, серые штаны, черные кроссовки или серо-розовые сланцы.