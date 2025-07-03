Новосибирских фермеров обвиняют в использовании рабского труда

Судебная экспертиза, инициированная защитой, выявила, что часть процессуальных документов подписана не следователем, а неизвестными лицами, но суд отклонил ходатайство о дополнительной проверке. Мустафаевы, чьё хозяйство неоднократно отмечалось районными и областными властями (включая три подаренных автомобиля за успехи в сельском хозяйстве), утверждают, что стали жертвами оговора. «Наши работники всегда могли уйти, зарплата выплачивалась, а показания против нас давались в пьяном состоянии или под давлением», — пояснил Ровшан Мустафаев.