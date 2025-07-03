Новосибирских фермеров обвиняют в использовании рабского труда

В Татарском районе Новосибирской области продолжается судебный процесс над фермерами Ровшаном и Нарваном Мустафаевыми, обвиняемыми по статье 127.1 УК РФ (использование рабского труда). По данным издания «Прецедент», следствие утверждает, что с 2019 по 2023 год Мустафаевы удерживали троих работников — изымали паспорта, не платили зарплату и ограничивали свободу передвижения, однако все потерпевшие либо отказались от первоначальных показаний, либо их заявления противоречат фактам свободных перемещений.
«Потерпевшие свободно ездили к родственникам, получали алкоголь и возвращались обратно — какое же это рабство?» — заявил бывший начальник участковых Татарска Сергей Манаков, подтвердивший отсутствие признаков насильственного удержания во время своего визита на ферму.
Судебная экспертиза, инициированная защитой, выявила, что часть процессуальных документов подписана не следователем, а неизвестными лицами, но суд отклонил ходатайство о дополнительной проверке. Мустафаевы, чьё хозяйство неоднократно отмечалось районными и областными властями (включая три подаренных автомобиля за успехи в сельском хозяйстве), утверждают, что стали жертвами оговора. «Наши работники всегда могли уйти, зарплата выплачивалась, а показания против нас давались в пьяном состоянии или под давлением», — пояснил Ровшан Мустафаев.
Пока Нарван уже полтора года содержится в СИЗО, а его отец находится под домашним арестом из-за проблем со здоровьем, местные жители и бывший глава Дмитриевского сельсовета Владимир Омельченко характеризуют семью исключительно положительно: «Они десятилетиями помогали селу, содержали ферму и никогда не держали людей насильно».
Защита настаивает на политической или экономической подоплеке дела, учитывая продажу активов семьи и отсутствие внятных мотивов для организации «рабского труда» успешными фермерами. Следующее заседание суда, где будет рассматриваться очередное ходатайство об изменении меры пресечения, назначено на начало июля.