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Новосибирских фермеров обвиняют в использовании рабского труда

Семье Мустафаевых грозит до 15 лет колонии, несмотря на противоречивые доказательства и репутацию уважаемых аграриев.

Источник: Freepik

В Татарском районе Новосибирской области продолжается судебный процесс над фермерами Ровшаном и Нарваном Мустафаевыми, обвиняемыми по статье 127.1 УК РФ (использование рабского труда). По данным издания «Прецедент», следствие утверждает, что с 2019 по 2023 год Мустафаевы удерживали троих работников — изымали паспорта, не платили зарплату и ограничивали свободу передвижения, однако все потерпевшие либо отказались от первоначальных показаний, либо их заявления противоречат фактам свободных перемещений.

«Потерпевшие свободно ездили к родственникам, получали алкоголь и возвращались обратно — какое же это рабство?» — заявил бывший начальник участковых Татарска Сергей Манаков, подтвердивший отсутствие признаков насильственного удержания во время своего визита на ферму.

Судебная экспертиза, инициированная защитой, выявила, что часть процессуальных документов подписана не следователем, а неизвестными лицами, но суд отклонил ходатайство о дополнительной проверке. Мустафаевы, чьё хозяйство неоднократно отмечалось районными и областными властями (включая три подаренных автомобиля за успехи в сельском хозяйстве), утверждают, что стали жертвами оговора. «Наши работники всегда могли уйти, зарплата выплачивалась, а показания против нас давались в пьяном состоянии или под давлением», — пояснил Ровшан Мустафаев.

Пока Нарван уже полтора года содержится в СИЗО, а его отец находится под домашним арестом из-за проблем со здоровьем, местные жители и бывший глава Дмитриевского сельсовета Владимир Омельченко характеризуют семью исключительно положительно: «Они десятилетиями помогали селу, содержали ферму и никогда не держали людей насильно».

Защита настаивает на политической или экономической подоплеке дела, учитывая продажу активов семьи и отсутствие внятных мотивов для организации «рабского труда» успешными фермерами. Следующее заседание суда, где будет рассматриваться очередное ходатайство об изменении меры пресечения, назначено на начало июля.