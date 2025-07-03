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Земля пройдет самую дальнюю от Солнца точку орбиты

В четверг, 3 июля, Земля пройдет афелий — самую дальнюю от Солнца точку своей орбиты. Расстояние между ними будет максимальным в году, сообщает Zakon.kz.

Источник: pexels

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария, в этот момент видимый диаметр Солнца будет на 3% меньше, чем 4 января, когда планета была ближе всего к светилу (в перигелии) и находилась на расстоянии более 147 млн км. Заметить это можно, сравнив профессиональные изображения светила, сделанные астрономами в начале января и июля.

3 июля Земля окажется на самом дальнем в году расстоянии от Солнца — оно превысит 152 млн км.

сообщили в планетарии

Ближе всего к Солнцу наша планета находится зимой, а дальше всего — летом. Приближение и отдаление Земли относительно Солнца не связаны с изменением погоды летом и зимой. Смена сезонов обусловлена наклоном оси вращения нашей планеты к плоскости ее орбиты.