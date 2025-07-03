Земля пройдет самую дальнюю от Солнца точку орбиты

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария, в этот момент видимый диаметр Солнца будет на 3% меньше, чем 4 января, когда планета была ближе всего к светилу (в перигелии) и находилась на расстоянии более 147 млн км. Заметить это можно, сравнив профессиональные изображения светила, сделанные астрономами в начале января и июля.