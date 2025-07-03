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Российская теннисистка Рахимова обыграла пятую ракетку мира Паолини на Уимблдоне

Теннисистка Камилла Рахимова из России неожиданно обыграла пятую ракетку мира итальянку Ясмин Паолини во втором круге Уимблдона.

Теннисистка Камилла Рахимова из России неожиданно обыграла пятую ракетку мира итальянку Ясмин Паолини во втором круге Уимблдона.

Матч, длившийся 2 часа 19 минут, закончился со счетом 4:6, 6:4, 6:4. За это время 23-летняя россиянка не подала ни одного эйса, допустила девять двойных ошибок и реализовала три брейк-поинта из шести.

В активе ее 29-летней соперницы две подачи навылет, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-поинта из семи.

Следующим соперником Рахимовой станет теннисистка Линда Носкова из Чехии, она одержала победу над Евой Лис из ФРГ со счетом 6:2, 2:6, 6:3.

Российский теннисист Даниил Медведев в феврале прокомментировал трехмесячную дисквалификацию первой ракетки мира Янника Синнера за допинг. Он выразил надежду на то, что теперь спортсмены смогут «договариваться» со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) о сроках наказания, приводя в пример случай Синнера, и задался вопросом, создан ли таким образом прецедент.