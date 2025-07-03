Челябинскую область ждет новый скоростной маршрут до Уфы

С 7 июля добавятся два новых рейса до Магнитогорска. В 2024 году на развитие пригородных перевозок в области выделено 617,1 млн рублей. «Скоростные поезда — драйвер экономики, они повышают мобильность населения и транспортную доступность», — резюмировал депутат.