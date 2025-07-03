Алиханов: Россия ждет от Белоруссии одобрения по самолету «Освей»

Разработка рабочей конструкторской документации по совместному российско-белорусскому проекту создания самолета «Освей» будет продолжена после получения заключения от белорусской стороны. Об этом информировал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. По словам министра, российские специалисты разработали все параметры проекта.
«Сейчас мяч на стороне наших белорусских партнеров. Ждем от них положительного заключения, чтобы продолжить уже разработку непосредственно РКД», — сказал Алиханов журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее сообщалось, что главным разработчиком данного типа самолета будет Уральский завод гражданской авиации, а белорусский завод будет соисполнителем в части разработки опытных экземпляров и сертификаций.
Реализация данного проекта предполагает к 2030-му выход на выпуск 30 самолетов «Освей» ежегодно. А первые самолеты, как планируется, сойдут с конвейера уже в 2026-м.
Также стало известно, что Россия и Белоруссия прорабатывают проект создания нового истребителя Су-75.