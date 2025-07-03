Как декретный отпуск влияет на размер пенсии в Татарстане

Количество баллов, начисляемых за уход за детьми, может отличаться в зависимости от того, какой это ребенок по счету в семье. За один год нахождения в декретном отпуске по уходу за первым ребенком родитель получит 1,8 балла. Если же это второй ребенок, то их количество удваивается — 3,6 балла. В случае с третьим или четвертым декретом — 5,4 балла.