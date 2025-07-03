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СБУ объявила в розыск Карена Шахназарова, Дмитрия Певцова и Таисию Повалий

Певцов и Шахназаров находятся в розыске на Украине соответственно с февраля и июля 2024 года.

Источник: Аргументы и факты

СБУ объявила в розыск гендиректора киноконцерна «Мосфильм» Карена Шахназарова, певицу Таисию Повалий и актёра, депутата Госдумы Дмитрия Певцова, следует из базы данных МВД Украины.

Согласно этой информации, Певцов находится в украинском розыске с февраля 2024 года, Повалий и Шахназаров — соответственно с марта и июля того же года.

В Киеве всем троим предъявлены обвинения по ряду статей. Их также внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец»*.

Помимо этого, на Украине в 2024 году приняли решение о конфискации имущества Повалий и лишении её государственных наград и прав на песни. Певцов в 2025 году был заочно приговорён украинским судом к 10 годам заключения с конфискацией имущества. Он и Повалий также включены в санкционные списки киевского режима.

Напомним, ранее появилась информация, что СБУ ещё в марте 2022 года объявило в розыск российского режиссёра Никиту Михалкова.

* По решению суда запрещен в РФ.