В Венгрии встали на защиту Лаврова после слов Рютте: «Он — выдающийся дипломат»

«Сергей Лавров — выдающаяся фигура в дипломатии. Те, кто этого не понимают, не понимают природу дипломатии. У Рютте, кстати, мало результатов, но папочка еще может предоставить ему некоторые. Если это произойдет, его пожалеют», — написал Кошкович в соцсети Х.