Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович подверг резкой оценке заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте в адрес российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.
«Сергей Лавров — выдающаяся фигура в дипломатии. Те, кто этого не понимают, не понимают природу дипломатии. У Рютте, кстати, мало результатов, но папочка еще может предоставить ему некоторые. Если это произойдет, его пожалеют», — написал Кошкович в соцсети Х.
Ранее генсек НАТО допустил резкие высказывания в адрес главы МИД РФ, иронично заметив, что Лавров якобы возглавляет МИД со времен Рождества Христова, но за весь этот период не сделал ничего продуктивного.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал украинскую элиту за масштабную вечеринку на фоне огромных потерь ВСУ.
Накануне лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил недовольство решением президента Франции Эммануэля Макрона ввести санкции против России.