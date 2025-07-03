Минобороны планирует возродить Омское высшее общевойсковое училище к 2028 году

В России может появиться новое военное учебное заведение в Омске. Министерство обороны РФ рассматривает план возрождения Омского высшего общевойскового командного училища, которое может открыться уже в 2028 году. Об этом сообщает источник «Известий» в военном ведомстве.
В рамках масштабной программы развития военного образования в период с 2025 по 2034 год планируется открытие 15 новых военных вузов, включая омское училище. Эти учебные заведения будут готовить офицеров для различных родов войск, включая летчиков, танкистов, медиков и специалистов по беспилотным системам.
Напомним, что несколько лет назад в Омске был построен новый комплекс зданий для Омского кадетского корпуса. Теперь в городе появляется перспектива создания еще одного военного учебного заведения, которое восполнит дефицит кадров для Вооруженных сил России.
Первыми шагами к реализации этой программы станут открытия двух новых вузов уже в 2025 году: Саратовского высшего военного инженерного училища радиационной, химической и биологической защиты и Нижегородского высшего военного инженерного училища. В 2027 году начнет свою работу высшее военное училище войск беспилотных систем в Московской области.
Военные эксперты отмечают, что большинство из запланированных вузов ранее действовали в советское время, но были закрыты в ходе реформ после распада СССР. Возрождение этих учебных заведений станет важным шагом в укреплении обороноспособности страны и подготовке современных военных специалистов.
Омское высшее общевойсковое командное училище, если планы Минобороны будут утверждены, планируется к открытию в 2028 году. Ранее мы писали, что 14 тысяч выпускников колледжей и техникумов Омской области получили дипломы.