За курьерами проследят по камерам

Несмотря на то, что нововведения уже вступили в силу, инициатива, как не раз было сказано журналистам, еще будет дорабатываться. «Основная нагрузка по контролю за соблюдением требований, предусмотренных непосредственно в проекте, будет возложена на комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности и комитет по транспорту с учетом компетенции указанных органов», — рассказали в пресс-службе комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Это же следует из нынешней версии закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». В комитете также отметили, что сейчас прорабатывается вопрос передачи полномочий по составлению протоколов за нарушение правил к Министерству внутренних дел.