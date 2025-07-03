В Перми внедряют модуль раскрытия государственных регистрационных знаков

МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» запустило пилотный проект по внедрению модуля раскрытия государственных регистрационных знаков машин.
Комплекс для фото- и видеонаблюдения установлен на платных парковках Перми. Он фиксирует автомобили и считывает их госномера. Затем эти данные анализируются с помощью нейросети, чтобы определить машины без номерных знаков или с нечитаемыми номерами. Последнее может означать, что номер скрыт или поврежден.
Для таких скрытных машин система создает отчет о нарушении, он поступает в городскую административную комиссию. Автоматически формируется доказательная база, позволяющая привлечь нарушителей к ответственности за неоплату парковки.
По результатам тестирования нового модуля будет принято решение о его внедрении в систему контроля платного парковочного пространства в Перми.