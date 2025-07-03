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В Перми внедряют модуль раскрытия государственных регистрационных знаков

МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» запустило пилотный проект по внедрению модуля раскрытия государственных регистрационных знаков машин.

МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» запустило пилотный проект по внедрению модуля раскрытия государственных регистрационных знаков машин.

Комплекс для фото- и видеонаблюдения установлен на платных парковках Перми. Он фиксирует автомобили и считывает их госномера. Затем эти данные анализируются с помощью нейросети, чтобы определить машины без номерных знаков или с нечитаемыми номерами. Последнее может означать, что номер скрыт или поврежден.

Для таких скрытных машин система создает отчет о нарушении, он поступает в городскую административную комиссию. Автоматически формируется доказательная база, позволяющая привлечь нарушителей к ответственности за неоплату парковки.

По результатам тестирования нового модуля будет принято решение о его внедрении в систему контроля платного парковочного пространства в Перми.