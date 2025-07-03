В Перми внедряют модуль раскрытия государственных регистрационных знаков

Комплекс для фото- и видеонаблюдения установлен на платных парковках Перми. Он фиксирует автомобили и считывает их госномера. Затем эти данные анализируются с помощью нейросети, чтобы определить машины без номерных знаков или с нечитаемыми номерами. Последнее может означать, что номер скрыт или поврежден.