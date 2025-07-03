Отток населения из украинских Сум фиксируют силовые структуры РФ. Люди продают жилье и переезжают в другие регионы. Об этом в четверг, 3 июня, сообщили в российских силовых структурах.
— Люди пытаются уехать преимущественно своими силами. В Сумах люди активно продают жилье, при этом сдавать его украинскими военнослужащим наотрез отказываются, на что ВСУшники сами жалуются в соцсетях, — рассказал источник ТАСС.
При этом уточняется, что принудительную эвакуацию жителей приграничных сел в области провели еще тогда, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) находились на территории Курской области.
Ранее сообщалось, что США прекратили поставки Украине зенитных ракет для систем противовоздушной обороны в связи с сокращением собственных запасов. Глава политического отдела Пентагона Элбридж Колби принял решение о сокращении военной помощи еще в начале июня, однако оно вступило в силу только сейчас.
При этом зарубежные СМИ считают, что ВСУ хватит боеприпасов до конца лета. После этого ситуация обострится. По мнению аналитиков, для украинской обороны критически важны абсолютно «все поставки военных систем».