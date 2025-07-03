ТАСС: В Сумах идет отток населения

Ранее сообщалось, что США прекратили поставки Украине зенитных ракет для систем противовоздушной обороны в связи с сокращением собственных запасов. Глава политического отдела Пентагона Элбридж Колби принял решение о сокращении военной помощи еще в начале июня, однако оно вступило в силу только сейчас.