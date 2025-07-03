Капитан омского «Авангарда» Шарипзянов приехал на вечеринку на квадроцикле

Дамир Шарипзянов эффектно появился на летней вечеринке «Буэнослетос», которая прошла на пляже «Центральный-2». Хоккеист приехал на мероприятие на квадроцикле.
«Поездка — бомба. Жалко, что моего гидроцикла не было, мой чуть побыстрее. Я немного проехал, но я был рад. Я люблю воду, экстремальные виды спорта. К сожалению, не всегда получается. Я делаю это без риска, потому что прежде всего здоровье. Я рад, что команда сделала что-то особенное. Я сразу сказал “да”, поддержал такую инициативу», — рассказал корреспонденту Om1.ru Омск Дамир Шарипзянов.
Капитан также добавил, что очень ждёт начало нового сезона.
Ровно через неделю, 9 июля, летняя вечеринка «Буэнослетос» пройдёт в Городском саду (он находится за ТЮЗом). Её гостем станет Наиль Якупов.