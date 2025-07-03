Москва ждет одобрения от Минска по самолету «Освей»

В июле 2023 года на выставке «Иннопром» Республика Беларусь и Российская Федерация подписали комплексную межведомственную программу о взаимодействии в сфере авиастроения. Достигнуты также договоренности о совместной разработке и запуске в Беларуси серийного производства двухдвигательного 19-местного лайнера. Соответствующий договор заключили в 2024 году, присвоив проекту имя «Освей». Как передает РИА «Новости», председатель Госкомвоенпрома Беларуси Дмитрий Пантус сообщил о планах по созданию опытного образца совместной авиатехники к 2026 году.