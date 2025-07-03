Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москва ждет одобрения от Минска по самолету «Освей»

Россия ожидает одобрения от белорусских коллег по проекту самолета «Освей» для продолжения работ над проектно-технической документацией, заявил журналистам министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Россия ожидает одобрения от белорусских коллег по проекту самолета «Освей» для продолжения работ над проектно-технической документацией, заявил журналистам министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

«Мы разработали все параметры проекта. Сейчас мяч на стороне наших белорусских партнеров. Ждем от них положительного заключения», — пояснил министр, отвечая на вопрос о текущем статусе российско-белорусского авиапроекта.

В июле 2023 года на выставке «Иннопром» Республика Беларусь и Российская Федерация подписали комплексную межведомственную программу о взаимодействии в сфере авиастроения. Достигнуты также договоренности о совместной разработке и запуске в Беларуси серийного производства двухдвигательного 19-местного лайнера. Соответствующий договор заключили в 2024 году, присвоив проекту имя «Освей». Как передает РИА «Новости», председатель Госкомвоенпрома Беларуси Дмитрий Пантус сообщил о планах по созданию опытного образца совместной авиатехники к 2026 году.

В марте 2025 года первый заместитель Председателя Правительства РФ Денис Мантуров информировал, что ожидает определения технического облика российско-белорусского легкого двухмоторного воздушного судна «Освей» в апреле текущего года.

Отметим, что «Освей» создается для государственной авиации с перспективой использования в гражданском секторе. Ключевыми особенностями модели должны стать беспрецедентная эксплуатационная устойчивость и безопасность, включая работу в экстремальных климатических условиях.

Читайте также: РФ кратно нарастила объемы производства по всем видам вооружений.

Узнать больше по теме
Антон Алиханов: биография самого молодого губернатора в современной России и главы Минпромторга
Главное из биографии министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. В 30 лет чиновник стал губернатором Калининградской области, еще через восемь он возглавил министерство. Политик не стесняется говорить о семье, работе, детстве и своем непростом прошлом.
Читать дальше