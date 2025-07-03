В каких посёлках Уфимского района отключат электричество

3 июля запланировано отключение электричества в ряде посёлков Уфимского района. Как сообщили в муниципалитете, причина — проведение плановых работ на оборудовании.
В течение шести часов не будет света в с. Русский Юрмаш. На семь часов отключат электричество в Казырово.
Зубово: ул. Аксакова, Мостовая, Надежды, Оъездная, Озерная, Центральная, Школьная, отключение с 12 до 18 часов. Причина — соединение шлейфов на опоре РС-167.
Чесноковка: ул. Восточный проезд, в период с 10 до 18, на шесть часов. Причина — замена корпуса ТП-10/100 на КТП-10/400 с силовым трансформатором.
Михайловка: 125 объектов отключат на четыре часа в период с 10.30 до 18.30 для замены шлейфов на РТП-2561 оп. № 44. Под отключение подпадают детский дом, магазины «Мебель», «Монетка», «Красное Белое», ООО «АПК Уфимский», «ЖКХ Шемяк», улицы Дмитриевская, Революционная, Светлая, Советская, Социальная, Школьная, квартал 20, квартал 8, переулки Октябрьский, Подгорный.
С 10 до 11 часов отключат свет у 156 абонентов в посёлке Нижегородка. Причина — восстановление нормальной схемы электроснабжения.
На три часа в период с 10 до 17 ч. — отключение в СНТ «Вишневое» Дмитриевского сельсовета; причина — техническое присоединение на ВЛИ-0.4 кВ Л-2 от ТП-4766 оп.№ 14.
СНТ «Огонёк» и тепличное хозяйство останутся без электричества на 1 час в период с 9 до 18 ч.: установка замены ПКУ на РК-135.