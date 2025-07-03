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Омич отсудил более 70 тысяч рублей за упавший с моста камень

В Омске автовладелец через суд добился компенсации за повреждение машины.

Источник: AP 2024

Его автомобиль пострадал во время ремонта Ленинградского моста — с пролёта упал камень, разбивший лобовое стекло.

Как сообщили в ГУФССП России по Омской области, инцидент произошёл на Иртышской набережной, недалеко от Ленинградской площади. В это время строительная компания «СтройТраст» проводила капитальный ремонт моста. Мужчина подал в суд, потребовав возместить расходы на замену стекла и ремонт молдинга.

Суд признал, что компания нарушила правила безопасности, и обязал выплатить владельцу авто 73 тысячи рублей, включая компенсацию ущерба и судебные расходы.

Однако подрядчик добровольно не выплатил эту сумму, и дело дошло до судебных приставов. Те арестовали счета фирмы и ограничили регистрационные действия с её техникой. После этого компания полностью оплатила долг, и деньги поступили пострадавшему.