Омич отсудил более 70 тысяч рублей за упавший с моста камень

Как сообщили в ГУФССП России по Омской области, инцидент произошёл на Иртышской набережной, недалеко от Ленинградской площади. В это время строительная компания «СтройТраст» проводила капитальный ремонт моста. Мужчина подал в суд, потребовав возместить расходы на замену стекла и ремонт молдинга.