Начальник Управления ГИБДД по Москве Александр Быков рассказал о безопасности на столичных дорогах

В случае, когда мощность самоката больше 250 ватт, нами он классифицируется, как мопед со всеми вытекающими для водителя последствиями. На мой взгляд, в обозримом будущем, мы придем к модели, когда частные самокаты будут вытеснены прокатными, потому что есть ряд обременений в их содержании: частный самокат надо заряжать, мыть, хранить и обслуживать. Основная часть людей выбирает так сказать эконом-вариант — взять самокат в аренду.