Начальник Управления ГИБДД по Москве Александр Быков рассказал о безопасности на столичных дорогах

В России 3 июля отмечают День Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД РФ. Накануне Дня ГИБДД (или, по старинке, Дня ГАИ) специальный корреспондент «МК» попросил ответит на вопросы начальника Управления ГИБДД по Москве генерал-майора полиции Александра Быкова. Сотрудники этого управления в круглосуточном режиме обеспечивают безопасность дорожного движения на улицах столицы, защищают жизнь и здоровье москвичей и гостей города, поддерживают правопорядок на транспортных артериях мегаполиса.
— Александр Игоревич, какие наиболее значимые нововведения и проекты планирует реализовать ГИБДД Москвы в ближайшей и среднесрочной перспективе?
— Наше подразделение Государственной инспекции — самое крупное в России. Мы смогли достигнуть лучших показателей безопасности дорожного движения в целом по стране. В Москве самый низкий показатель и социального, и транспортного риска.
В регулировании улично-дорожной сети активно применяются самые передовые инженерно-технические практики. Все это реализуется в рамках совместной работы с московской Мэрией. Это, например, разделение транспортных потоков для автомобилистов, пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), велосипедистов и пешеходов. Технические средства, кроме фиксации нарушений скоростного режима, позволяют мониторить дорожную обстановку.
При строительстве путепроводов, эстакад и мостов активно применяются автоматические противогололедные системы. Если говорить о многоуровневых транспортных развязках, то до 90% новых строящихся дорог, расположенных на втором и выше уровнях, комплектуются автоматическими системами обработки дорог от наледи. Это позволяет даже в сложных зимних условиях содержать дорожное покрытие в надлежащем состоянии.
Хочу отметить работу по обустройству техническими средствами Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). На ней установлены обзорные камеры, которые мониторят круглосуточно обстановку в режиме реального времени и подключены к системе «инцидент-менеджмента» с обучаемым искусственным интеллектом. Система сама определяет 13 типов дорожных инцидентов: выход пешехода на проезжую часть, мелкие ДТП, пожар, ремонтные работы и т.д.
В левом ряду МКАД успешно применяется система предупреждения водителей о подстерегающих их опасностях и инцидентах по ходу следования, информация выводится на информационные широкоформатные табло.
Дальше. Обеспечивается быстрая эвакуация машин с проезжей части, например, в парковочный карман или на прилегающую территорию с целью исключения повторного ДТП. Эта система за первый год использования позволила сократить количество погибших в подобных происшествиях на треть.
— Вопросы безопасности, связанные со средствами индивидуальной мобильности и ДТП с ними, стали очень актуальными. На сколько мне известно, ГИБДД Москвы проводило спецоперацию, направленную на профилактику нарушений среди пользователей СИМ. Каковы ее основные результаты? Какие ключевые меры, на ваш взгляд, необходимы для снижения аварийности с участием СИМ в столице? Как будет организован контроль за соблюдением правил дорожного движения пользователями СИМ?
— Управление ГИБДД Москвы системно проработало проблемы безопасности, связанные с СИМ. В Москве насчитывается примерно 60 тысяч прокатных самокатов, на которых совершается около 360 тысяч уникальных поездок в сутки.
При плотном взаимодействии с ответственными должностными лицами и при участии ряда крупнейших компаний, представляющих услуги аренды средств индивидуальной мобильности в Москве, выработан ряд профилактических мер. Они повысили уровень безопасности в столице после их реализации на практике.
Обзорными камерами в системе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы уже не первый год фиксируются нарушения на дорогах. Есть «специально обученные» камеры в системе ЦОДД, которые фиксируют нарушения самокатчиков.
Как правило, это не спешивание перед пешеходным переходом, проезд на запрещающий сигнал светофора, проезд двух и более лиц на одном самокате. Эти данные передаются агрегатору, и он принимает свои меры, начиная от внутренних штрафов и заканчивая блокировкой аккаунта пользователя. Таким образом, дополнительно осуществляет воздействие на данную категорию участников дорожного движения.
Безусловно, эти меры влияют на общую картину аварийности. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в этом году в общем достигнуто снижение количества погибших в ДТП на четверть. Также снизились показатели аварийности и количество раненых.
— В Государственной Думе на рассмотрении находится проект федерального закона, который предполагает ужесточение ответственности ряда пользователей СИМ, с целью минимизации аварийных ситуацией и повышения уровня безопасности. Проект, в частности, предусматривает более строгие наказания для лиц, управлявших средством индивидуальной мобильности и нарушивших правила дорожного движения (ПДД). Ваше отношение к этой законодательной инициативе?
— В рамках этого законопроекта, думаю, имеет смысл проанализировать существующую тенденцию. Надо определить категории транспортных средств, которые могут участвовать в дорожном движении. Категория средств индивидуальной мобильности — СИМ — очень обширная: начиная от роликов и заканчивая электроскейтами, мощность которых существенно превышает 250 ватт. Техника идет вперед и будет дальше развиваться. В этой связи, на мой взгляд, целесообразно провести общественную дискуссию, по итогом которой законодатель определит допустимые и недопустимое средства передвижения в улично-дорожной сети.
Взять хотя бы электро-питбайки или мощные самокаты. Часть родителей, покупая самокаты своим детям, не понимают, что они, фактически, покупают им, не СИМ, а полноценное транспортное средство, и с удивлением об этом узнают, когда ребенок уже попал в ДТП и должен нести ответственность.
По этой причине ГИБДД совместно с Департаментом торговли и услуг города Москвы проработали вопрос и уведомили представителей торговых сетей, о необходимости указывать при продаже мощность и требование о наличии водительского удостоверения категории «М» (с этой категорией можно ездить на минибайках, мопедах, скутерах, квадроциклах и лёгких трициклах, максимальная скорость которых не превышает 50 км/час. — «МК»).
— На интернет-ресурсах и различных маркетплейсах можно найти достаточно большое количество предложений о продаже документов на самокаты с наклейкой «до 249 Вт». На такие самокаты заниженной мощности не распространяются законные ограничения и запреты. Цель таких «дельцов» понятна — способствовать уклонению пользователями СИМ от ответственности, предусмотренной законом. При этом продаваемые самокаты некоторых марок способны развивать скорость до 100 километров в час. Как вы это оцениваете?
— Да, ряд недобропорядочных продавцов с целью уклонения от определенных ограничений занижают мощность транспортных средств. Но хочу всех предупредить: в рамках административных расследований нарушений, допускаемых пользователи СИМ, нами назначаются и проводятся экспертизы и исследования по указанным категориям транспортных средств, которые позволяют установить их реальную мощность. По результатам исследований, которые уже были проведены, можно констатировать, что мощность основной части проверенных электросамокатов и электровелосипедов существенно превышает 250 ватт.
Фактически данные транспортные средства подпадают под категорию «М». Безусловно, внимание акцентировано на работе с данной категорией участников дорожного движения. Так, если, исследование показывает, что по мощности это фактически мопед (от 250 ватт до 4 Кв), то предусмотрены соответствующие меры (задержание транспортного средства, исключение его из дорожного движения на достаточно долгий период).
Постепенно этими мерами, мы хотим повысить культуру вождения в обществе и особенно среди пользователей СИМ. Кроме того, создаются условия для того, чтобы нарушать было не выгодно. Москва отчасти достигла таких высоких результатов безопасности на дорогах, благодаря доступности общественного транспорта, который позволяет не использовать неисправные или неправильно введенные в эксплуатацию технические средства, воспользовавшись автобусом или метро. Инфраструктура в профилактике играет фундаментальную роль.
— Привлекаются пользователи частных самокатов и СИМ за превышение скорости и иные нарушения? И как их привлекают, как транспортное средство или как пешехода?
— Ответственность пользователи частных самокатов и иных средств индивидуальной мобильности несут в рамках, предусмотренных законодательством РФ за нарушения ПДД. Наиболее типичные я уже называл: не спешился на пешеходном переходе, проезд на запрещающий сигнал светофора, езда вдвоем.
Нарушения в части превышения скорости пользователями частных СИМ не фиксируются.
В случае, когда мощность самоката больше 250 ватт, нами он классифицируется, как мопед со всеми вытекающими для водителя последствиями. На мой взгляд, в обозримом будущем, мы придем к модели, когда частные самокаты будут вытеснены прокатными, потому что есть ряд обременений в их содержании: частный самокат надо заряжать, мыть, хранить и обслуживать. Основная часть людей выбирает так сказать эконом-вариант — взять самокат в аренду.
С моей точки зрения, в крупных городах и городах-миллионниках частные самокаты постепенно вытесняются арендуемыми.
— В Правилах дорожного движения РФ прописано, что транспортное средство — это два и более колес. А вот моноколесо — не подпадает под это определение. Сейчас идут дискуссии вокруг ситуации с моноколесом. Правила разрабатывались на тот момент, когда моноколес еще не было. Как быть в случае ДТП с таким средством?
— Оцениваются нарушения ПДД по последствиям. Если есть ДТП с участием лица, управлявшего моноколесом, возбуждается административное расследование, по итогам которого принимается соответствующее процессуальное решение.
— Вопрос по поводу курьеров — пользователей СИМ. Как происходит взаимодействие с ними? Ведь они предоставляют достаточно большую опасность для участников дорожного движения — часто летают на повышенной скорости, резко маневрируют.
— Проделана достаточно большая работа. Системно проводятся контрольные мероприятия с целью выявления нарушений данной категорией участников дорожного движения, в том числе, привлекаются к данной работе и компании-агрегаторы. Ими осуществляется внутренний контроль за нарушителями, вплоть до отказа от сотрудничества со злостными нарушителями за системное нарушение ПДД.
Основная методология при работе с этой категорией участников дорожного движения — введение в эксплуатацию велополос и велодорожек. Общая протяженность велополос в Москве — более 550 километров. По прогнозу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, к 2030 году количество курьеров, использующих электровелосипеды в улично-дорожной сети увеличится в три раза.
— Ведется статистика нарушений ПДД РФ водителями транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах? Очень часто возникает ситуация, что человек целенаправленно покупает транспортное средство, зарегистрированное в иностранном государстве, и использует его с целью ухода от штрафов и камер. К этой категории нарушителей какие меры предпринимаются?
— В отношении этой категории водителей на постоянной основе проводятся проверочные мероприятия. При остановке транспортного средства, зарегистрированного в иностранном государстве, водитель вносится в соответствующую базу данных. После внесения в базу за любое допускаемое нарушение оформляется штраф уже в автоматическом режиме.
В случае, если транспортное средство пересекает границу РФ на выезд, но при этом имеет неоплаченные штрафы, за неуплату составляется протокол и применяются меры обеспечения, вплоть до задержания транспортного средства до устранения причины задержания. То есть транспортное средство помещается на специализированную стоянку, до тех пор, пока не будет уплачен штраф. Законодательством РФ предусмотрен серьезный административный рычаг.
За 5 месяцев 2025 года выявлено более 13,8 млн административных дел за нарушение ПДД РФ, из них в отношении водителей, управляющих транспортными средствами, зарегистрированными в иностранных государствах составлено более 46 тыс. административных материалов.
Справка «МК».
В России за 2024 год было возбуждено более 200 млн административных дел за нарушение ПДД РФ. В Москве за тот же период было выявлено более 43 млн административных дел за нарушение ПДД РФ, из них 41 млн нарушений зафиксированы средствами фото и видеофиксации.
Указанная категория нарушителей не остается без внимания. В целом, принимаемые меры, положительно сказываются на показателях уровня безопасности дорожного движения.
— Александр Игоревич, спасибо за интервью. С профессиональным праздником вас и ваших подчиненных. Что бы вы хотели пожелать нашим читателям?
— Хочу от души всем пожелать успеха, благополучия и безопасных дорог.