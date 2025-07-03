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Медведь гризли в США напал на 38-летнего велосипедиста

Медведь гризли в США напал на 38-летнего велосипедиста. Об этом инциденте рассказали в Fox News.

Медведь гризли в США напал на 38-летнего велосипедиста. Об этом инциденте рассказали в Fox News.

Все случилось в районе национального парка Глейшер, штат Монтана. Полицейский Лесной службы США Брэд Трит и его приятель катались на велосипедах по тропе в национальном лесу Флатхед. Мужчины не заметили хищника, когда тот был уже рядом.

Медведь напал на Трита и сбил его с байка. Его друг смог скрыться от животного и позвать на помощь. На место происшествия приехали представители властей, однако спасти мужчину не удалось. Медведь растерзал его и скрылся.

В районе этого парка живет несколько тысяч гризли. Последний раз они убивали человека в 1998 году — тогда трое из них растерзали и частично съели сотрудника парка, уточнили на телеканале.

Недавно оперативная группа на Сахалине застрелила медведя-людоеда, убившего двух мужчин.

Другой случай произошел в США: медведь пробрался в дом и накинулся на американца, спящего на раскладушке. При этом мужчина решил не двигаться в надежде, что хищник уйдет.