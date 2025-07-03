Владельцы похоронного бюро в США прятали 190 разлагающихся тел

Уточняется, что супруги получали деньги за кремацию и захоронение людей, после чего просто прятали тела в здании. При этом обнаруженные тела лежали друг на друге и разлагались. Супруги выдавали родственникам умерших ненастоящий пепел и два раза устраивали показательные похороны, на которых закопали чужие тела.