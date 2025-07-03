Владельцы похоронного бюро в США прятали 190 разлагающихся тел

В Соединенных Штатах супругов Джона и Кэри Холлфорд, которые владели похоронным бюро в штате Колорадо, приговорили к 20 годам тюрьмы за мошенничество с захоронениями. Они прятали в здании 190 разлагающихся тел. Об этом сообщает The Guardian.
Уточняется, что супруги получали деньги за кремацию и захоронение людей, после чего просто прятали тела в здании. При этом обнаруженные тела лежали друг на друге и разлагались. Супруги выдавали родственникам умерших ненастоящий пепел и два раза устраивали показательные похороны, на которых закопали чужие тела.
В ходе судебного разбирательства владельцы бюро признались в мошенничестве со средствами на сумму 900 тысяч долларов — около 70 миллионов рублей. Уточняется, что они принадлежали фонду помощи пострадавшим от эпидемии COVID-19.
Джона Холлфорд также обвинили в надругательстве над телами, передает издание.
В городе Финиксе в штате Аризона полиция обнаружила в одном из домов истощенного младенца, который лежал в кровати и находился на грани гибели, на полу рядом находилось тело его матери. Офис судмедэксперта округа Марикопа расследует причину смерти женщины.