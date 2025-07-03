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В Новосибирске отремонтировали сломавшиеся после грозы светофоры

Работа светофоров в Новосибирске полностью восстановлена после сильной грозы.

Источник: Сиб.фм

После мощных дождей и гроз, которые в начале недели повредили десять светофоров в Новосибирске, городские службы завершили ремонтные работы. Все поврежденное оборудование вновь функционируют в обычном режиме.

Как сообщили в мэрии областного центра, из-за перепадов напряжения и попадания влаги в оборудование два контроллера вышли из строя, а еще восемь испытали сбои. В наиболее сложных случаях специалистам пришлось перепаивать электронные платы и заменять поврежденные компоненты. В остальных случаях устраняли последствия короткого замыкания и восстанавливали питание. Объекты были проверены на герметичность корпусов и кабельных линий, чтобы предотвратить новые поломки.

Теперь все работы завершены, все светофоры находятся в исправном состоянии. Системы защищены от перепадов напряжения, однако часть оборудования нуждается в модернизации, которая осуществляется по плану.

В этом году Новосибирск инвестирует 120 миллионов рублей в модернизацию светофорной сети.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске приступили к ремонту центральной полосы на мосту через реку Иня.