В Новосибирске отремонтировали сломавшиеся после грозы светофоры

Как сообщили в мэрии областного центра, из-за перепадов напряжения и попадания влаги в оборудование два контроллера вышли из строя, а еще восемь испытали сбои. В наиболее сложных случаях специалистам пришлось перепаивать электронные платы и заменять поврежденные компоненты. В остальных случаях устраняли последствия короткого замыкания и восстанавливали питание. Объекты были проверены на герметичность корпусов и кабельных линий, чтобы предотвратить новые поломки.