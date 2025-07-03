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Жительница Бердска получила условный срок за мошенничество с бюджетом

Следственный комитет завершил расследование дела о мошенничестве в крупном размере, совершённом 23-летней жительницей Бердска.

Источник: AP 2024

Об этом сообщает СУ СКР России по Новосибирской области.

Подозреваемая, действуя в рамках государственной программы, заключила социальный контракт с госучреждением Новосибирской области. Женщина заявила о намерении вести предпринимательскую деятельность в Бердске, после чего получила единовременную выплату в размере 350 тысяч рублей. Однако подсудимая не планировала реализовывать заявленный бизнес-проект.

Бюджетный ущерб составил крупный размер, так как полученные средства были потрачены на личные нужды, никак не связанные с условиями социального контракта.

Суд приговорил виновную к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.