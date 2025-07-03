Жительница Бердска получила условный срок за мошенничество с бюджетом

Подозреваемая, действуя в рамках государственной программы, заключила социальный контракт с госучреждением Новосибирской области. Женщина заявила о намерении вести предпринимательскую деятельность в Бердске, после чего получила единовременную выплату в размере 350 тысяч рублей. Однако подсудимая не планировала реализовывать заявленный бизнес-проект.