Жительница Бердска получила условный срок за мошенничество с бюджетом

Об этом сообщает СУ СКР России по Новосибирской области.
Подозреваемая, действуя в рамках государственной программы, заключила социальный контракт с госучреждением Новосибирской области. Женщина заявила о намерении вести предпринимательскую деятельность в Бердске, после чего получила единовременную выплату в размере 350 тысяч рублей. Однако подсудимая не планировала реализовывать заявленный бизнес-проект.
Бюджетный ущерб составил крупный размер, так как полученные средства были потрачены на личные нужды, никак не связанные с условиями социального контракта.
Суд приговорил виновную к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.