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Ртутьсодержащие лампы нашли у Спасо-Преображенского собора в Хабаровске

Устранение нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске, рядом с кафедральным собором, выявлено незаконное складирование мусора. На участке обнаружены опасные отходы. Прокуратура потребовала устранить нарушения. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку после публикации в интернете. В сообщении говорилось о свалке в районе Спасо-Преображенского кафедрального собора.

Информация подтвердилась. В составе отходов — отработанные ртутьсодержащие лампы, относящиеся к первому классу опасности.

Министерство имущественных и земельных отношений края, на балансе которого находится участок, не приняло мер по предотвращению загрязнения земли. Это нарушает требования природоохранного законодательства и права жителей на благоприятную окружающую среду. Устранение нарушений поставлено на контроль.