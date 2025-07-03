Ртутьсодержащие лампы нашли у Спасо-Преображенского собора в Хабаровске

В Хабаровске, рядом с кафедральным собором, выявлено незаконное складирование мусора. На участке обнаружены опасные отходы. Прокуратура потребовала устранить нарушения. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку после публикации в интернете. В сообщении говорилось о свалке в районе Спасо-Преображенского кафедрального собора.
Информация подтвердилась. В составе отходов — отработанные ртутьсодержащие лампы, относящиеся к первому классу опасности.
Министерство имущественных и земельных отношений края, на балансе которого находится участок, не приняло мер по предотвращению загрязнения земли. Это нарушает требования природоохранного законодательства и права жителей на благоприятную окружающую среду. Устранение нарушений поставлено на контроль.