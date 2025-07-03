Ртутьсодержащие лампы нашли у Спасо-Преображенского собора в Хабаровске

Министерство имущественных и земельных отношений края, на балансе которого находится участок, не приняло мер по предотвращению загрязнения земли. Это нарушает требования природоохранного законодательства и права жителей на благоприятную окружающую среду. Устранение нарушений поставлено на контроль.