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В Самаре женщина выиграла суд у минстроя, не признавшего ее обманутой дольщицей

Суд встал на сторону жительницы Самарской области, чьи права как участника долевого строительства были нарушены.

Суд встал на сторону жительницы областной столицы, чьи права были нарушены.

История началась в 2011 году, когда гражданка заключила предварительный договор с ООО «Стройтрест» на покупку квартиры в Кировском районе Самары за 860 тысяч руб.

Согласно условиям, застройщик должен был получить разрешение на строительство, опубликовать проектную декларацию и оформить земельный участок. Женщина передала полную сумму в качестве займа, однако квартиры не дождалась.

В 2017 году фирма была признана банкротом, а дом так и не построен.

После этого женщина обратилась в Министерство строительства Самарской области с просьбой включить её в реестр пострадавших участников долевого строительства — и получила отказ.

Чиновники сослались на отсутствие необходимых документов, несоответствие установленным критериям и то, что объект не значился в списке проблемных.

Гражданка не согласилась с решением и подала иск в суд. Ленинский районный суд признал действия министерства незаконными и обязал пересмотреть заявление.

Апелляционная коллегия Самарского областного суда поддержала это решение, оставив его без изменений.

Теперь Министерству строительства предстоит повторно рассмотреть обращение женщины и, возможно, включить её в список пострадавших дольщиков, предоставив тем самым доступ к государственной поддержке.