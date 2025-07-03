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Движение перекроют близ Байтерека в Астане

Астанчан и гостей столицы предупредили об ограничениях движения по бульвару Нуржол — там ведутся ремонтные работы, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Источник: Nur.kz

В ведомстве сообщили о продолжении работ по укладке верхнего слоя дорожного полотна по бульвару Нуржол на участке от пр. Мангилик Ел до ул. Туркестан.

В связи с этим, 3 и 4 июля текущего года будет поэтапно перекрыто движение сначала на участке от пр. Мангилик Ел до ул. Туркестан, затем от ул. Туркестан до пр. Мангилик Ел.

«Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели», — говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы призвали с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу.