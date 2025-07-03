В центре Челябинска автобусы изменят маршруты из-за ремонта теплотрассы

Напомним, с 22:00 4 июля до 6:00 7 июля будет закрыто движение по проспекту Ленина на восточной части перекрестка со Свердловским проспектом.
Городские автобусы № 2 и 4 направят в объезд по улицам Красная, Сони Кривой и Энгельса (в обе стороны); № 51 и 58 в сторону северо-запада поедут по улицам Сони Кривой и Энгельса, обратно — по маршруту.
Автобуса № 64 от железнодорожного вокзала направится по улицам Свободы, Братьев Кашириных, не выезжая на проспект Ленина.
Автобус КМ от областной больницы поедет по улицам Блюхера, Воровского, Красная, Труда, Кирова до Теплотехнического института.
Будет обустроен временный остановочный пункт в районе дома 34 по улице Сони Кривой по направлению к улице Энгельса.