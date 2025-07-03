Цены как на Мальдивах: приморские туристы в шоке от подорожавшей Турции

Цены в общепите вызывают особое беспокойство. Если раньше обед из трех горячих блюд и пива в туристическом месте обходился примерно в 30 долларов, что соответствовало среднемировым ценам, то сейчас салаты начинаются от 15 долларов, а горячие блюда — от 20 долларов. Путешественники отмечают, что такой уровень цен характерен для Мальдив (на курортах) или США, где, по их опыту, платили даже меньше.