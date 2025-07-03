Провокатор с неба: Life.ru узнал у дерматолога, как избежать акне в отпуске

Без использования солнцезащитного средства страдает любая кожа — как жирная, так и сухая. После пребывания на солнце рекомендовано увлажняться специальными эмульсиями и гелями, подобранными по типу кожи. По словам медика, на солнце происходит довольно сильное обезвоживание кожи. При длительном и частом пребывании на солнце, интенсивном загаре могут появиться морщины и другие признаки старения. Кожа становится грубой, теряет эластичность из-за разрушения коллагена и эластина. Поэтому важно использовать солнцезащитные средства — они помогут сохранить молодость, красоту и здоровье кожи.