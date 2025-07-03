Артамонов: в Ельце дрон попал в строящуюся секцию дома

В городе Елец Липецкой области беспилотный летательный аппарат попал в строящуюся секцию многоквартирного дома. В результате взрывной волны были повреждены окна в заселённой части здания, сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов.
«Беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце. По предварительным данным, пострадавших нет», — отметил он.
В целях безопасности жильцов эвакуировали, на месте происшествия работают все оперативные службы.
Кроме того, после падения дрона произошёл пожар на парковке одного из предприятий города. Возгорание было локализовано. Сотрудники близлежащих цехов также были эвакуированы. По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее стало известно, что после падения обломков БПЛА на частный жилой дом погибла жительница Липецкой области.