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На улице Мильчакова в Перми ограничат движение

С 6 по 16 июля в Индустриальном районе Перми будет закрыт перекресток в начале ул. Мильчкова.

Источник: Коммерсантъ

Это вызвано работами по переустройству коммуникаций и строительству перекрестка в проектном варианте.

Как сообщает краевой минтранс, схема движения автобусов от шоссе Космонавтов до ул. Мильчакова будет изменена. Автобусы будут курсировать в объезд: при движении с ул. Мильчакова в сторону рынка после остановки «Таврическая» они будут сворачивать на ул. Связистов, выезжать на ул. Овчинникова и останавливаться уже на шоссе Космонавтов (остановка «Мильчакова»). В обратном направлении, от рынка, автобусы будут делать остановку на шоссе Космонавтов (остановка «Мильчакова») и двигаться далее по ул. Овчинникова и ул. Связистов до остановки «Таврическая».

На время закрытия перекрестка остановка «Вильвенская» функционировать не будет.