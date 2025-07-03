На улице Мильчакова в Перми ограничат движение

Как сообщает краевой минтранс, схема движения автобусов от шоссе Космонавтов до ул. Мильчакова будет изменена. Автобусы будут курсировать в объезд: при движении с ул. Мильчакова в сторону рынка после остановки «Таврическая» они будут сворачивать на ул. Связистов, выезжать на ул. Овчинникова и останавливаться уже на шоссе Космонавтов (остановка «Мильчакова»). В обратном направлении, от рынка, автобусы будут делать остановку на шоссе Космонавтов (остановка «Мильчакова») и двигаться далее по ул. Овчинникова и ул. Связистов до остановки «Таврическая».