Крупнейшее озеро Самары оживили

Озеро «Песчаное» парке им. 50-летия Октября (парке Металлургов) — один из немногих водоемов в черте города, и, пожалуй, самый большой из ныне существующих в Самаре.
Озеро или болото?
В последние годы на плачевное состояние водоёма не раз жаловались самарцы, а старожилы, помнившие его еще с светских времен, прямо заявляли — озеро загубили.
«С каждым годом воды в озере все меньше становится, куда ни глянь — тина, ряска, лягушки квакают. Вода вся зеленая, а про запах и говорить нечего. А ведь раньше такое красивое озеро было, рыба в нем водилась, утки были, даже лебеди прилетали», — вспоминает пенсионер Сергей Ямщиков.
А в апреле в озере случился замор рыбы. Из-за сокращения содержания кислорода в водоеме и его обмелении вся рыба в озере погибла. Оно стало все больше походить на болото — озеро является замкнутым водоемом со стоячей водой. При увеличении температуры и высокой активности солнца здесь начинают активно начали расти водоросли.
Решение проблемы.
Вопрос экологического состояния водоема в парке Металлургов стал предметом обсуждения на уровне администрации города. В итоге было принято решение — озеро нужно спасать и восстанавливать локальную экосистему. Было принято решение очистить водоем от гниющих водорослей и тины, освежить воду и заселить его новыми обитателями.
Для решения проблемы власти запустили скважину для дополнительного подпитывания водоема. Глава города Иван Носков прокомментировал обстановку с содержанием озера после общегородского субботника в парке:
«Накануне сезона здесь установили скважину, и водоем постепенно заполняется чистой водой. Ежедневно сотрудники парка его очищают от водорослей, которые наросли во время обмеления. Постепенно баланс воды восстановится, но уткам здесь уже комфортно — живы, здоровы и довольно упитаны», — поделился информацией в своем телеграм-канале мэр Самары.
Для начала механическим способом была очищена поверхность воды, сам водоём заполнили чистой водой из скважины. Чтобы очистить поверхность от растительности, кроме механической очистки воды МАУ «Парки Самары» используют специальный биопрепарат, который не дает водорослям разрастаться.
Новые обитатели.
В середине июня в Самаре в озеро «Песчаное» выпустили более 300 рыб трех видов. По плану взрослые особи — белые амуры, карпы и толстолобики — в ближайшее время станут активными помощниками в восстановлении экологии водоема.
«Выпущенные рыбы станут не только постоянными жителями водоема, но и нашими помощниками в этом процессе. Все они выращены в рыбоводческом хозяйстве в селе Пестравка Самарской области. Вес у рыб разный, есть и такие экземпляры, которые достигают порядка 4 кг», — рассказал директор МАУ «Парки Самары» Константин Уланов.
Отметим, что выбор новых обитателей водоема, в том числе видового состава, МАУ «Парки Самары» осуществляло совместно с сотрудниками кафедры экологии, ботаники и охраны природы Самарского университета имени академика С. П. Королева.
«Решено заселить именно растительноядных рыб, которые будут естественными защитниками водоема. Питаясь водорослями, рыбы снизят их концентрацию, и кислород сможет проникать вглубь воды. Это улучшит её состояние, сделает чище и прозрачнее. Результат можно будет увидеть уже к концу лета этого года», — рассказал Иван Павлов, кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры экологии, ботаники и охраны природы Самарского университета имени академика С. П. Королева.
В ближайшее время планируется ещё одна поставка взрослых рыб для озера в парке Металлургов. При этом биологи просят горожан воздержаться от рыбалки на парковом водоеме и дать ему полностью восстановиться.