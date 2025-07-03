Крупнейшее озеро Самары оживили

«С каждым годом воды в озере все меньше становится, куда ни глянь — тина, ряска, лягушки квакают. Вода вся зеленая, а про запах и говорить нечего. А ведь раньше такое красивое озеро было, рыба в нем водилась, утки были, даже лебеди прилетали», — вспоминает пенсионер Сергей Ямщиков.