Осужденный на 10 суток ареста за демонстрацию экстремистской символики профессор уволился из СПбГУ

В разделе «Виртуальная приемная» вузовского портала размещен ответ проректора по безопасности Дмитрия Грязнова на обращения, касающиеся Суворова. В документе отмечается, что Приморский районный суд назначил профессору Суворову административный арест на срок 10 суток. В самом университете по этому факту проводится разбирательство. Что же касается самого ученого, то еще 26 июня он написал заявление об увольнении из вуза.