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Осужденный на 10 суток ареста за демонстрацию экстремистской символики профессор уволился из СПбГУ

Получивший 10 суток ареста профессор Суворов уволился из СПбГУ.

Источник: Комсомольская правда

Профессор кафедры арабской филологии Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Михаил Суворов, который получил десять суток административного ареста, написал заявление об увольнении из вуза. Такие данные имеются на официальном сайте университета.

В разделе «Виртуальная приемная» вузовского портала размещен ответ проректора по безопасности Дмитрия Грязнова на обращения, касающиеся Суворова. В документе отмечается, что Приморский районный суд назначил профессору Суворову административный арест на срок 10 суток. В самом университете по этому факту проводится разбирательство. Что же касается самого ученого, то еще 26 июня он написал заявление об увольнении из вуза.

Напомним, Суворова привлекли к ответственности по статье о «демонстрации экстремистской символики». Наказание он понес за размещение еще в 2022 году на личной странице в соцсети лозунга украинских националистов и атрибутики «Легиона Свобода России»*.

В ходе последнего судебного заседания профессор вину признал и раскаялся. Суворов пояснил, что «забыл» о размещенном на его странице лозунге. Когда в 2023 году «Легион Свобода России»* признали экстремистским не подумал об удалении информации со своей страницы.

В начале июня житель Анапы был арестован за демонстрацию нацистской символики. Фотографии мужчины в военной форме солдата германских войск с нацистской символикой опубликовали в соцсетях. Полицейские обнаружили снимки и организовали проверку.

Ранее житель Кемерова получил семь суток административного ареста за публичную демонстрацию символики в одном из городских парков накануне празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, Адлерский районный суд Сочи отправил под административный арест на 15 суток стримера Романа Нилова, задержанного в городе за публичную демонстрацию нацистской символики. Нилов приехал в Сочи из Тульской области со своими знакомыми. Они снимали арендованное жилье и проводили интернет-трансляции, выполняя различные, порой неадекватные, просьбы зрителей.

* Признан в России террористической организацией.