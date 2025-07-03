Так, с 9:00 до 17:00 без электричества будут оставаться следующие адреса:
• Ул. Новороссийская, 9, 9/1, 9/3, 11, 13/1, 27, 210, 210/2, 216, 220, 220/А, 226, 232, 232/1
• Ул. Бородинская, 150/2, 154/3, 150/4, 150/11, 154/2, 156/3
• Ул. Уральская, 75/1, 77, 98/3, 104, 106
• Ул. Рослого Ивана, 2/1, 4, 5, 6
• Ул. Главная, 2, 10, 21/1, 24/1
• Ул. Меланжевая, 6, 6/а, 6/1
• Ул. Бульварное кольцо, 9
• Ул. Головатого, 294
• Ул. Вишневая, 102
• Ул. Восходная, 19
• Ул. Калинина, 339
• Ул. Симонова, 29/3
• Ул. Кожедуба, 25
• Ул. Лунная, 1
• Ул. Открытая, 2
• Ул. Родниковая, 16/1
• Переулок Ильмовый, 2
• П. Плодородный, дом, 7.
Краснодарцы снова столкнутся с веерными отключениями
Сегодня, 3 июля, в Краснодаре в очередной раз произойдут верные отключения. Они затронут сразу ряд улиц, сообщает ЕДДС краевого центра.
Так, с 9:00 до 17:00 без электричества будут оставаться следующие адреса: