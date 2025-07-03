В каких областях Казахстана комфортнее жить

В 2025 году в рамках этой же программы запланировано выделение 8,6 млрд тенге для области Абай и 5,2 млрд тенге для области Улытау. Кроме того, при формировании трансфертов общего характера особое внимание уделяется населённым пунктам с наибольшим отставанием от целевых показателей. Именно такие населённые пункты получают приоритетное финансирование при реализации проектов.