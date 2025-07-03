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В каких областях Казахстана комфортнее жить

Министерство национальной экономики РК назвало регионы, которые демонстрируют как высокие, так и низкие показатели в соответствии с Системой региональных стандартов (СРС), передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

Совместно с местными исполнительными органами министерство ежегодно проводит мониторинг уровня обеспеченности населённых пунктов объектами и предоставленными услугами в соответствии с Системой региональных стандартов (СРС).

Система охватывает 12 направлений:

  • образование;
  • здравоохранение;
  • социальное обеспечение;
  • культура и спорт;
  • отдых;
  • транспорт;
  • дороги;
  • инженерная инфраструктура;
  • безопасность и охрана окружающей среды;
  • инфокоммуникации;
  • бытовое и сервисное обслуживание.

В рамках этих направлений оценивается состояние инфраструктуры и потребность в ней.

Как сообщили в ведомстве в ответ на запрос агентства, расчёты проводятся отдельно по каждому региону, что позволяет определить уровень доступности объектов и услуг.

Лидерами по уровню обеспеченности объектами и услугами являются:

  • Астана (89,3%);
  • Алматы (92,1%);
  • Шымкент (88,1%);
  • Мангистауская область (71,3%);
  • Павлодарская область (69,2%).

Самые низкие показатели зафиксированы в новых регионах:

  • область Абай (56,3%);
  • область Улытау (59,0%).

По данным ведомства, в целях сокращения разрыва между регионами по показателям СРС ведётся активная работа. Так, в рамках проекта «Ауыл — ел бесігі» на модернизацию сельской инфраструктуры в 2022—2024 годах из республиканского бюджета было выделено:

  • область Абай — 18,8 млрд тенге (реализовано 221 проект);
  • область Улытау — 6 млрд тенге (реализовано 37 проектов).

В 2025 году в рамках этой же программы запланировано выделение 8,6 млрд тенге для области Абай и 5,2 млрд тенге для области Улытау. Кроме того, при формировании трансфертов общего характера особое внимание уделяется населённым пунктам с наибольшим отставанием от целевых показателей. Именно такие населённые пункты получают приоритетное финансирование при реализации проектов.

отметили в министерстве