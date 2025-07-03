Сотрудник женской тюрьмы в США получил срок за секс с преступницей

Сотрудник женской американской тюрьмы в штате Флорида получил срок — причиной этого стал секс с заключенной. Об этом случае в понедельник, 30 июня, рассказали в Tallahassee Democrat.
Суд вынес приговор 23-летнему Керонтрезу Ламар Кенону из города Мидуэй. В июне и июле позапрошлого года он работал в тюрьме для женщин. За два месяца службы он успел завести отношения с преступницей, которая отбывала там наказание.
Оказалось, что тюремщик приносил возлюбленной в камеру еду и большое количество сигарет. Помимо этого, он смог настроить ей на смартфоне электронный кошелек, чтобы другие заключенные могли расплачиваться за сигареты.
Все обстоятельства вскрылись только после того, как Кенон уволился. Его приговорили к году заключения и пяти годам испытательного срока, уточнили в издании.
Другой случай, связанный с нарушениями среди работников тюрем, произошел в России: начальник колонии в Рязанской области организовал бизнес-проект на рабочем месте — он продавал мобильные телефоны заключенным, чтобы те могли выходить на связь.