Казахстан и Беларусь занимают второе место по числу командировок россиян за рубеж

С начала 2025 года число поездок удвоилось, подсчитали для РИА Новости в сервисе «Яндекс Командировки». Чаще всего компании командируют сотрудников по рабочим вопросам в Китай.
Второе место по популярности разделили Беларусь и Казахстан. По данным сервиса, растет число командировок в Турцию, Узбекистан, Абхазию и Объединенные Арабские Эмираты. Из европейских стран в топ-20 попали Германия, Италия и Франция.
В среднем зарубежная командировка длится три-четыре дня. Самая долгая деловая поездка с начала сезона была в Таиланд — она заняла 22 дня.
За рубежом деловые туристы чаще всего останавливаются в отелях категории "четыре звезды. Например, в Китае номер в такой гостинице обходится в среднем в 36,5 тысячи рублей или 240 900 тенге (464,7 долларов) за ночь.
В Казахстане — 23 тысячи рублей или 151 800 тенге (293 доллара) за ночь, а в Беларуси — в 16 тысяч рублей или 105 600 тенге (203,7 долларов) за ночь.
Что касается билетов на самолет, то рейс в Китай туда и обратно в среднем стоит 72 тысячи рублей или 475 200 тенге (916,7 долларов) — это самое дорогое авианаправление.
Билеты на авиарейсы в Казахстан стоят почти за 30 тысяч рублей или 198 тысяч тенге (382 доллара). В Беларусь и обратно можно забронировать за 19 тысяч рублей или 125 400 тенге (242 доллара).