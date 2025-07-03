Какая погода ждет жителей Башкирии в четверг, 3 июля

В четверг, 3 июля, в Башкирии ожидаются кратковременные дожди, днем местам пройдут грозы. По данным метеорологов Башгидрометцентра, ветер в этот день будет юго-западный умеренный, днем при грозе порывистый.
Температура воздуха согласно прогнозу, ночью опустится до +8, +13, днем потеплеет до +19, +24.
Ранее экстренные службы республики предупредили жителей Башкирии об опасных погодных явлениях. 3 июля на отдельных участках дорог ночью и утром возможен туман, видимость упадет до 500−1000 метров.
В Уфе в четверг, 3 июля, ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный 3−8 м/с. Температура воздуха в башкирской столице ночью составит +11, +13, днем потеплеет до +21, +23.
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