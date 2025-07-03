Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове 3 июля ожидается до +24 градусов

Синоптики рассказали, какая погода будет в Ростове-на-Дону 3 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону синоптики обещают переменную облачность и прохладную погоду. Актуальный прогноз опубликовали специалисты Гисметео.

В четверг, 3 июля, на протяжении всего дня ожидается переменная облачность. Утром температура воздуха составит до +19 градусов. В дневное время столбики термометров покажут до +22 — +24 градусов. Вечером ожидается похолодание, температура воздуха опустится до +20 градусов. Поэтому для вечерних прогулок стоит утеплиться.

Порывы ветра достигнут шести метров в секунду.

Подпишись на нас в Telegram.