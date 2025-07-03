В Ростове 3 июля ожидается до +24 градусов

В четверг, 3 июля, на протяжении всего дня ожидается переменная облачность. Утром температура воздуха составит до +19 градусов. В дневное время столбики термометров покажут до +22 — +24 градусов. Вечером ожидается похолодание, температура воздуха опустится до +20 градусов. Поэтому для вечерних прогулок стоит утеплиться.