Новосибирский хлеб оказался дороже, чем в среднем по России

Согласно данным ведомства, стоимость ржаного хлеба и хлеба из смешанной муки увеличилась на 30,27%, пшеничного хлеба — на 27,23%, а сдобных изделий — на 17,42%.
Статистика показывает, что килограмм ржаного хлеба, который в мае 2023 года стоил 92,9 рубля, теперь обходится покупателям в 121,03 рубля. Цена пшеничного хлеба за этот период выросла с 77,5 до 98,61 рубля за килограмм. Сдобные изделия подорожали с 265,3 до 311,52 рубля за килограмм.
Эксперты связывают такую динамику цен с несколькими факторами: «Рост стоимости хлебобулочных изделий может быть обусловлен увеличением затрат на производство, подорожанием сырья, повышением расходов на логистику и общим инфляционным давлением в экономике».
На фоне общего роста цен на продукты питания увеличение стоимости хлеба особенно заметно для жителей региона, поскольку этот продукт относится к категории социально значимых товаров повседневного спроса.
Ранее Сиб.фм рассказывал об отсутствии роста цен на хлеб из-за зерна.