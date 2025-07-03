Новосибирский хлеб оказался дороже, чем в среднем по России

Статистика показывает, что килограмм ржаного хлеба, который в мае 2023 года стоил 92,9 рубля, теперь обходится покупателям в 121,03 рубля. Цена пшеничного хлеба за этот период выросла с 77,5 до 98,61 рубля за килограмм. Сдобные изделия подорожали с 265,3 до 311,52 рубля за килограмм.