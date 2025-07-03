Средний балл ЕГЭ вырос в Хабаровском крае сразу по трём предметам

В Хабаровском крае завершился основной этап сдачи Единого государственного экзамена. По итогам кампании зафиксировано 32 стобалльных результата. Из них 11 — по химии, шесть — по русскому языку, пять — по литературе, четыре — по обществознанию, три — по профильной математике, два — по информатике и один — по истории, сообщает пресс-служба краевого правительства.