Средний балл ЕГЭ вырос в Хабаровском крае сразу по трём предметам

В Хабаровском крае завершился основной этап сдачи Единого государственного экзамена. По итогам кампании зафиксировано 32 стобалльных результата. Из них 11 — по химии, шесть — по русскому языку, пять — по литературе, четыре — по обществознанию, три — по профильной математике, два — по информатике и один — по истории, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Как отметили в министерстве образования и науки региона, средний балл по профильной математике, химии и информатике в этом году вырос. При этом более половины стобалльных работ пришлись на предметы естественно-научного цикла. Также увеличилась доля выпускников, выбравших химию и профильную математику.
Второй год подряд в крае реализуется проектная инициатива, направленная на повышение качества школьного образования. Разработана модель и «дорожная карта» сопровождения педагогов через онлайн-занятия, интенсивы и квалификационные курсы. Особое внимание уделяется преподавателям естественно-научных дисциплин. С учителями регулярно проводятся семинары, совместные курсы с образовательными фондами и сессии краевой онлайн-школы. Соответствующие меры направлены на повышение методической подготовки и улучшение результатов учеников.
«Результатом стала положительная динамика: снизилось число выпускников, не преодолевших минимальный порог по профильной математике, химии и информатике. Также увеличилось количество высокобалльников по этим предметам», — поделились в минобразования.
Дополнительно в Хабаровском крае более 1000 выпускников воспользуются правом на пересдачу экзамена 3 и 4 июля. Чаще всего школьники выбирали обществознание — 322 человека, информатику — 183 пересдающих, а также математику базового уровня — 115 пересдающих. Результаты пересдач станут известны до 15 июля.