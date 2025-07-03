Проезд на участке Малой Покровской ограничат до 31 июля

Ремонт теплосетей разделен на 7 этапов.
С 3 по 17 июля пройдет 6-й этап производства работ, который будет организован на участке у дома № 12 по Малой Покровской.
На участке улицы Звездинки, от улицы Большой Покровской до дома № 12 на улице Звездинке, изменится на противоположное направление одностороннего движения транспорта: машины будут двигаться в сторону Звездинского сквера.
Автобусы маршрутов №№ 18, 22, 26, 41, 43, 78, а также 94 в направлении Похвалинского съезда будут курсировать по площади Максима Горького, улицам Максима Горького, Ильинской, Малой Покровской.
Движение автобусов 5 и 42 будет осуществляться по площади Максима Горького, улицам Максима Горького и Ильинской.