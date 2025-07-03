Проезд на участке Малой Покровской ограничат до 31 июля

Проезд транспорта по улице Малой Покровской (от улицы Большой Покровской до улицы Ильинской) приостановлен в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях до 23:59 31 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.