Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проезд на участке Малой Покровской ограничат до 31 июля

Проезд транспорта по улице Малой Покровской (от улицы Большой Покровской до улицы Ильинской) приостановлен в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях до 23:59 31 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Источник: Время

Ремонт теплосетей разделен на 7 этапов.

С 3 по 17 июля пройдет 6-й этап производства работ, который будет организован на участке у дома № 12 по Малой Покровской.

На участке улицы Звездинки, от улицы Большой Покровской до дома № 12 на улице Звездинке, изменится на противоположное направление одностороннего движения транспорта: машины будут двигаться в сторону Звездинского сквера.

Автобусы маршрутов №№ 18, 22, 26, 41, 43, 78, а также 94 в направлении Похвалинского съезда будут курсировать по площади Максима Горького, улицам Максима Горького, Ильинской, Малой Покровской.

Движение автобусов 5 и 42 будет осуществляться по площади Максима Горького, улицам Максима Горького и Ильинской.